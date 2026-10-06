فیلم سینمایی «شوتینگا» به کارگردانی آرش معیریان، با انتشار پوستر رسمی، در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،فیلم سینمایی «شوتینگا» محصول بنیاد سینمایی فارابی، که در ژانر موزیکال و فانتزی ساخته شده است، با انتشار پوستر رسمی طراحی‌شده توسط جلال اشرفیان، آماده حضور در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان خواهد بود.

در این اثر که به تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده تولید شده، ستارگانی همچون علی فروتن، محمد مسلمی، حمید گلی، مریم خدارحمی، سروش جمشیدی و شهره سلطانی به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین حضور بازیگران کودک همچون دلوین نیک‌رضایی و عطرا طاوسیان از دیگر ویژگی‌های این فیلم است که در آن علی عباسی نیز به عنوان بازیگر نوظهور به ایفای نقش می‌پردازد.