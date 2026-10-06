به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ موسی بهاری فرمانده انتظامی شهرستان بوکان درمراسمی که باحضور جمعی از مسئولین و مردم این شهرستان وبمناسبت گرامیداشت هفته فراجا در مسجد جامع برگزارشد، از توقیف ۱هزارو ۷۰۰ خودرو و موتور سیکلت هنجار شکن از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان، خبر دادو گفت: حفظ امنیت و آرامش شهروندان از وظایف اصلی انتظامی است و ماموران پلیس به صورت شبانه روزی و در راستای خدمت صادقانه به مردم تلاش نموده و قاطعانه با برهم زنندگان آرامش جامعه برخورد می‌کنند.

سرهنگ موسی بهاری همچنین به کاهش جرایم و افزایش کشفیات خصوصا در موضوع سرقت و مواد مخدر اشاره کرد ودر ادامه از طرح‌های مستمر امنیت محور در حوزه موادمخدر و برخورد با توزیع کنندگان و معتادین متجاهر خبر دادوافزود:همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ درصد کاهش کل جرایم و ۷۰ درصد افزایش کشف سرقت دراین شهرستان داشتیم.

سرهنگ بهاری اظهارداشت: ما فقط هشدار نمی‌دهیم بلکه عمل می‌کنیم و با اراذل و اوباش و هرکس به هرشکل ممکن با رفتار و حتی ظاهر نابهنجار خود کوچکترین نگرانی برای مردم ایجاد کنند بسیار سخت و قاطع برخورد می‌کنیم.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با تاکید بر ضرورت احساس مسئولیت و مشارکت آحاد جامعه در برقرار نظم اجتماعی، از همراهی و همیاری شهروندان فهیم بوکانی با پلیس در راستای حفظ آرامش عمومی تقدیر نمود.