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فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از توقیف ۱هزارو ۷۰۰ خودرو و موتور سیکلت هنجار شکن از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ موسی بهاری فرمانده انتظامی شهرستان بوکان درمراسمی که باحضور جمعی از مسئولین و مردم این شهرستان وبمناسبت گرامیداشت هفته فراجا در مسجد جامع برگزارشد، از توقیف ۱هزارو ۷۰۰ خودرو و موتور سیکلت هنجار شکن از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان، خبر دادو گفت: حفظ امنیت و آرامش شهروندان از وظایف اصلی انتظامی است و ماموران پلیس به صورت شبانه روزی و در راستای خدمت صادقانه به مردم تلاش نموده و قاطعانه با برهم زنندگان آرامش جامعه برخورد میکنند.
سرهنگ موسی بهاری همچنین به کاهش جرایم و افزایش کشفیات خصوصا در موضوع سرقت و مواد مخدر اشاره کرد ودر ادامه از طرحهای مستمر امنیت محور در حوزه موادمخدر و برخورد با توزیع کنندگان و معتادین متجاهر خبر دادوافزود:همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ درصد کاهش کل جرایم و ۷۰ درصد افزایش کشف سرقت دراین شهرستان داشتیم.
سرهنگ بهاری اظهارداشت: ما فقط هشدار نمیدهیم بلکه عمل میکنیم و با اراذل و اوباش و هرکس به هرشکل ممکن با رفتار و حتی ظاهر نابهنجار خود کوچکترین نگرانی برای مردم ایجاد کنند بسیار سخت و قاطع برخورد میکنیم.
فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با تاکید بر ضرورت احساس مسئولیت و مشارکت آحاد جامعه در برقرار نظم اجتماعی، از همراهی و همیاری شهروندان فهیم بوکانی با پلیس در راستای حفظ آرامش عمومی تقدیر نمود.