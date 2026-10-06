به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمد بوستان افروز گفت: عملیات قلع‌وقمع بناها، دیوارکشی‌ها و مستحدثاتِ غیر مجاز در سطح چهار هکتار از اراضی حاصلخیز استان با استناد به تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با دستور مقام قضایی اجرایی شد.

وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه یگان حفاظت، تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو با تصور اینکه می‌توانند با ساخت‌وساز‌های غیر مجاز، قانون را دور بزنند، سرمایه ملی کشاورزی را به خطر می‌اندازند؛ در حالی که قانون در برابر این اقدامات بسیار قاطع اجرا و نه تنها بنا‌های غیر مجاز تخریب می‌شود، بلکه هزینه‌های عملیات تخریب نیز بر عهده متخلفان خواهد بود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان از هم‌استانی‌ها خواست پیش از هر گونه خریدوفروش یا اقدام به ساخت‌وساز، از مدیریت امور اراضی استعلام بگیرند و در صورت مشاهده تغییر کاربری مشکوک، مراتب را بلافاصله به سامانه شبانه‌روزی ۱۳۱ گزارش دهند.