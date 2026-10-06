۹۴ میلیارد تومان غرامت بیمه محصولات کشاورزی و بخش دام و طیور به بهره برداران بخش کشاورزی در خراسان جنوبی پرداخت شد.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: در طول سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، بالغ بر ۹۵ میلیارد تومان غرامت برای پرداخت به بهره برداران بخش کشاورزی استان تایید شده که از این رقم ۹۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.

بخشی افزود: از این رقم ۸۰ میلیارد تومان مربوط به بخش دام، ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مربوط به محصولات زراعی، ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مربوط به بخش طیور و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سایر موراد پرداخت شده است.

به گفته وی پرونده‌های غرامت بخش محصولات باغی نیز پس از برداشت محصولات بررسی و خسارات پس از تأیید در ستاد، پرداخت می‌شود.

بخشی تعداد پرونده‌های غرامت پرداخت شده را ۹ هزار و ۳۱۹ پرونده اعلام کرد و گفت: بیشترین خسارات پرداختی به بخش دام اختصاص دارد و مربوط به عامل حمله وحوش بوده است.

وی سطح بیمه محصولات زراعی در سال زراعی گذشته را ۱۶ هزار و ۷۸۰ هکتار، دام را ۳۹۳ هزار و ۷۸۱ رأس دام سبک و سنگین، طیور را ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه و محصولات باغی را ۱۶ هزار و ۳۶۵ هکتار اعلام کرد.