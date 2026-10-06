دایره مشاوره و مددکاری کلانتری ۱۸ حسن‌آباد یزد با هدف ارائه خدمات روان‌شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی به مردم این منطقه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حمیدرضا کریم‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد، از افتتاح دایره مشاوره و مددکاری کلانتری ۱۸ حسن‌آباد خبر داد.

وی گفت: با توجه به نیاز منطقه حسن‌آباد به خدمات مشاوره‌ای، همزمان با هفته انتظامی، سروان زارع به عنوان مشاور کلانتری ۱۸ حسن‌آباد معرفی و این واحد برای ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های روان‌شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی راه‌اندازی شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد افزود: با حضور مشاور کلانتری در مساجد و محلات، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری به شکل گسترده‌تری در اختیار مردم منطقه قرار خواهد گرفت.

کریم‌زاده هدف از این اقدام را توسعه خدمات اجتماعی پلیس و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های مردم در حوزه‌های مشاوره، روان‌شناسی و مددکاری عنوان کرد.