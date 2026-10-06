معاون علمی پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته و متقاضیان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی پردیس به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، یاسمن خداداده، با اشاره به پذیرش دانشجو در پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران، گفت: امسال در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش می شود.

او افزود: داوطلبان آزمون سراسری و مجاز به انتخاب رشته و یا متقاضیان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به انتخاب کدرشته‌محل پردیس بین‌الملل کیش اقدام کنند.

معاون علمی پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران گفت: رشته های مهندسی صنایع، مهندسی رایانه، مهندسی معماری، طراحی صنعتی، روان‌شناسی، علوم ورزشی، مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی برای انتخاب متقاضیان در نظر گرفته شده است و رشته حقوق نیز با توجه به اینکه در سال‌های گذشته ارائه می‌شد امسال در اصلاحیه دفترچه، قرار گرفته و پذیرش می شود.

یاسمن خداداده با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران، گفت: پردیس با ۲۰ سال سابقه فعالیت، اکنون شاهد تحصیل ۴ هزار و ۵۰۰ دانشجو در سه مقطع تحصیلی است و تاکنون ۵ هزار و ۴۰۰ دانشجو از پردیس فارغ‌التحصیل شده‌اند.

معاون علمی پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران، وجود کتابخانه، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، امکانات ورزشی و برنامه‌های فوق‌برنامه را از ظرفیت‌های پردیس برشمرد و گفت: آموزش‌ها با بهره‌گیری از استادان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌ها در قالب حضوری و برخط ارائه می‌شوند.

یاسمن خداداده با اشاره به تأخیر در برگزاری آزمون سراسری و انتشار دفترچه پذیرش امسال، گفت: فرآیند پذیرش دانشجویان با تأخیر انجام شده و داوطلبان باید در مهلت کوتاه تعیین‌شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند.

او به داوطلبان توصیه کرد: پیش از انتخاب رشته تحصیلی، دفترچه راهنما را در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مطالعه و انتخاب‌های خود را بر اساس علاقه و توانمندی تحصیلی انجام دهند.