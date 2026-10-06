رؤسای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای، بر توسعه فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست رؤسای ساتبا و سازمان صداوسیما، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا، با اشاره به عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات گفت: این دستاورد در شرایطی محقق شده که کشور در یک سال گذشته با سه دوره جنگ تحمیلی مواجه بوده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پیک سال ۱۴۰۶ به ۱۲ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.

طرزطلب با اشاره به ضرورت رفع چالش‌ها و تأمین نیاز‌های ارزی، بر تنوع‌بخشی به سبد انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه نیروگاه‌های بادی تأکید کرد و گفت: ساخت نیروگاه‌های بادی در شرق کشور ادامه دارد و با کاهش شدت وزش باد در هفته‌های آینده، انتظار می‌رود سرعت عملیات احداث این نیروگاه‌ها افزایش یابد.

رئیس ساتبا همچنین درباره پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی «نور» افزود: با اطلاع‌رسانی گسترده و با توجه به ویژگی‌های این صندوق، پذیره‌نویسی آن در مدت کوتاهی تکمیل شد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر افزایش تاب‌آوری و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و مقیاس کوچک گفت: اطلاع‌رسانی و انتقال صحیح اطلاعات می‌تواند زمینه فرهنگ‌سازی برای توسعه این نیروگاه‌ها و تبیین مزایای آنها برای عموم مردم را فراهم کند.

طرزطلب افزود: جهان به سمت هوشمندسازی، برقی‌سازی تجهیزات و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت می‌کند و کشور نیز باید متناسب با این روند برنامه‌های خود را دنبال کند.

وی در ادامه به طرح تعویض کولر‌های گازی پنجره‌ای قدیمی در استان‌های جنوبی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰ هزار دستگاه کولر گازی در استان‌های جنوبی تعویض شده و تمامی کولر‌های گازی پنجره‌ای جزیره هرمز نیز جایگزین شده‌اند؛ همچنین در آینده نزدیک رویدادی با عنوان «هرمز» در همین زمینه برگزار خواهد شد.

معاون وزیر نیرو افزود: سرمایه‌گذاری مورد نیاز این طرح از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود و هزینه سرمایه‌گذاری از محل صرفه‌جویی حاصل‌شده و در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی بازگشت داده خواهد شد و در عمل هزینه‌ای به مردم تحمیل نمی‌شود.

در ادامه، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به نقش رئیس‌جمهور و وزیر نیرو در پیشبرد این برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موجب شد تلاش‌ها با جدیت بیشتری در این مسیر متمرکز شود.

وی افزود: صداوسیما تاکنون برای کمک به کاهش ناترازی انرژی از طریق اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی تلاش کرده و از این پس نیز با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال خواهد کرد.

جبلی با اشاره به احداث نیروگاه خورشیدی صداوسیما در راستای اجرای تکالیف قانونی اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که تا حد امکان تمامی ساختمان‌های صداوسیما به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز شوند.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری دوسویه میان ساتبا و سازمان صداوسیما با محوریت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی به امضای رؤسای دو سازمان رسید.