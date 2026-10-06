به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز که به صورت مجازی برگزار شد در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با ماده ۲۲ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۲ این طرح آمده است:

مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. مقامات از مفاد ماده مستثنا هستند.