رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از ۵ هزار و ۴۰۰ تن مرغ منجمد باقی‌مانده از ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام که مورد آزمایش قرار گرفت، ۲۷ تن آلوده تشخیص داده و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، صالحی در نشست خبری به مناسبت ۱۴ مهر، روز ملی دامپزشکی، درباره آخرین وضعیت بررسی محموله‌های مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام افزود: سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد برای ذخیره‌سازی و تنظیم بازار در اختیار این شرکت قرار داشت که به‌دلیل شرایط بازار و کاهش قیمت مرغ، امکان عرضه سریع همه این محموله فراهم نشد.

وی افزود: حدود ۱۵ هزار تن از این محموله پیش از پایان تاریخ مصرف وارد بازار و مصرف شد و حدود ۵ هزار و ۴۰۰ تن باقی ماند که دارای یک تا سه ماه زمان مصرف بود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در پی بررسی موضوع در کارگروه فنی و بهداشتی سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد محموله‌های باقی‌مانده پس از انجام آزمایش‌های لازم و تأیید سلامت، بر اساس نتایج آزمایشگاهی تعیین تکلیف شوند.

صالحی تأکید کرد: مرغ‌های تاریخ‌گذشته برای عرضه در واحد‌های خرده‌فروشی و بازار مصرف عمومی ارسال نشده‌اند و محموله‌هایی که شرایط استفاده داشته‌اند، تحت نظارت دامپزشکان و مسئولان فنی سازمان غذا و دارو برای فرآوری‌های حرارتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به نتایج آزمایش‌ها گفت: از مجموع ۵ هزار و ۴۰۰ تن مرغ مورد بررسی، تنها ۲۷ تن آلوده تشخیص داده شد که این مقدار نیز جمع‌آوری شده است.

صالحی همچنین درباره صدور مجوز تولید گوشت تک‌سمیان اظهار کرد: با وجود متقاضیان برای تولید و کشتار و بسته‌بندی این نوع گوشت، تاکنون هیچ واحد پرورش و کشتار تک‌سمیان در کشور مجوز فعالیت دریافت نکرده است.

وی افزود: سازوکار تولید تک‌سمیان از طریق ابلاغیه مشخص شده و در صورت رعایت استاندارد‌های لازم و تدوین شیوه‌نامه قانونی، امکان صدور مجوز برای واحد‌های واجد شرایط وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین با اشاره به وظیفه این سازمان در نظارت بر واردات گفت: در انجام مأموریت‌های نظارتی ممکن است میان سازمان و واردکنندگان اختلاف نظر ایجاد شود، اما برخورد‌های سلبی سازمان در مواردی که انجام می‌شود، در راستای وظیفه قانونی و حفظ سلامت مردم است.