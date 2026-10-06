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سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) فومن از توزیع ۴۰۰ بسته تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان بین دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد صفری گفت: ۴۰۰ بسته ملزومات تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار با همکاری کمیته امداد امام (ره)، اداره اوقاف و امور خیریه، جمعیت هلال احمر و خیران شهرستان فومن، تهیه و بین دانش آموزان نیازمند و زیر پوشش در فومن توزیع شده است.
وی افزود: برای تهیه این ملزومات تحصیلی در مجموع ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شد.