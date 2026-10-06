به گزارش گروه کشاورزی توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی پس از نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دستور رئیس‌جمهور، کمیته‌ای ویژه برای بررسی و رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی تشکیل شده است که پیگیری تسهیل مراودات مرزی و ایجاد «خط سبز» صادراتی از مهم‌ترین محور‌های کاری آن است.

او با اشاره به تولید مطلوب محصولات کشاورزی در سال جاری، افزود: هدف‌گذاری اصلی دولت افزایش حجم صادرات است و در همین راستا، موضوعات مختلف و دغدغه‌های تشکل‌های کشاورزی در این کمیته به‌طور مستمر پیگیری می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گفت: علاوه بر تسهیل صادرات، خرید حمایتی محصولات نیز به‌زودی آغاز خواهد شد تا کشاورزان با مشکلی در فروش محصولات خود مواجه نشوند.

نوری در پایان درباره نرخ خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: این موضوع همچنان در شورای قیمت‌گذاری در حال بررسی است و تلاش می‌شود با نزدیک‌کردن دیدگاه‌های کارشناسی، تصمیم نهایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ و اعلام شود.