فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در نشست خبری با اصحاب رسانه از افزایش کشفیات سرقت، مواد مخدر، سلاح و سوخت در شش ماهه نخست سال خبر داد و گفت: جانباختگان حوادث رانندگی نیز در استان ۴۱ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با تشریح عملکرد شش ماهه پلیس اظهار داشت: کشفیات سرقت ۱۹ درصد افزایش داشته و متهمان دستگیر شده نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تشدید مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۵ تن و ۸۷۸ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان همچنین از افزایش ۵۷ درصدی دستگیری متهمان جرایم سایبری خبر داد.

وی افزود: بیش از شش میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سوخت نیز کشف شده که رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات پلیس راه و راهور گفت: در شش ماهه نخست سال، جانباختگان تصادفات ۴۱ درصد و مصدومان ۲۱ درصد کاهش داشته‌اند.

وی با اشاره به رویکرد امنیت محله‌محور گفت: طی دو سال اخیر تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت مردم، ریش‌سفیدان، معتمدان و متنفذین، مشارکت اجتماعی در تأمین امنیت را افزایش دهیم.

وی همچنین از اجرای طرح شهید فضیلتی برای انتقال خدمات انتظامی به مناطق دوردست و کم برخوردار خبر داد و افزود: تاکنون ۱۲ نوع خدمت از جمله گواهینامه، تعویض پلاک، خدمات وظیفه عمومی، معاینات پزشکی و خدمات دندانپزشکی به مناطق مختلف استان منتقل شده است.

وی تصریح کرد: مشارکت مردم، نخبگان، رسانه‌ها، معتمدان، ریش‌سفیدان و بزرگان جامعه، ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای امنیت پایدار است و مجموعه انتظامی استان با تقویت امنیت محله‌محور، توسعه خدمات انتظامی در مناطق محروم و برخورد قاطع و مستمر با مجرمان و مخلان نظم و امنیت، خدمت‌رسانی به مردم شریف سیستان و بلوچستان را با جدیت دنبال خواهد کرد.