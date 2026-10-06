بازنگری و تدوین ۵ سرفصل در ششمین شورای تخصصی گسترش معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه اعضای هیئت علمی، بررسی و تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ششمین جلسه شورای تخصصی گسترش معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی برای اجرایی سازی بسته‌ی تحول در نظام آموزش و پژوهش ذیل برنامه تحولی دانشگاه و همچنین تدوین و بازنگری در رشته‌های جدید متناسب با نیاز‌ها و ضرورت کشور، ناظر به ماده ۹ نظامنامه گسترش دانشگاه با حضور اعضا و به ریاست دکتر هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه برگزار شد.

بازنگری سرفصل «معماری محیط یادگیری» در مقطع کارشناسی ارشد، بازنگری سرفصل «مهندسی معماری» در مقطع کارشناسی ارشد و بازنگری سرفصل «مهندسی معماری» در مقطع کارشناسی، تدوین سرفصل «علوم رفتاری در طراحی محیط» در مقطع کارشناسی و تدوین سرفصل «روانشناسی ارتباطات و رسانه» در مقطع کارشناسی ارشد در ششمین شورای تخصصی گسترش معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه اعضای هیئت علمی، مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.