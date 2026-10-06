به گفته مسئولان استان ، برای استمرار و افزایش پرواز‌ها لازم است که مردم و مسافران خراسان شمالی از این پرواز‌ها استقبال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با پیگیری‌های استاندار و مسئولین خراسان شمالی هم اکنون فرودگاه بجنورد دارای ۴ پرواز در روز‌های شنبه ،یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در مسیر تهران به بجنورد و بالعکس می‌باشد.

مسئولان استان تاکید می کنند برای استمرار و افزایش پرواز‌ها لازم است که مردم استان از این پرواز‌ها استقبال نمایند.

همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی استان ماموریت‌های خود و همکاران اعزامی یا مأمور به استان را به گونه‌ای تنظیم نمایند که با برنامه پروازی فعلی فرودگاه همخوانی داشته باشد.