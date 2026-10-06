مجلس شورای اسلامی مجازات تخلف از وظایف این قانون از سوی سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌ها را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس، در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور، با ۲۰۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۲۱ این طرح را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

نمایندگان در ضمن بررسی این ماده با ۱۸۳ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حسینعلی حاجی‌دلیگانی مبنی بر حذف عبارات اصناف، اتحادیه‌ها و احزاب از ماده و الحاق یک تبصره به ماده ۲۱ موافقت کردند.

اصل ماده ۲۱ با اصلاحات انجام شده به شرح زیر است:

ماده ۲۱ - تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌ها، علاوه بر مجازات‌های مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

تبصره: اتحاذ تصمیم در خصوص عدم رعایت مفاد این قانون برای احزاب، اصناف و اتحادیه‌ها مطابق قوانین مربوط خواهد بود.