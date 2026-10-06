به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ رضا زرین‌گل، با تشریح عملکرد بازرسی و نظارت ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر اظهار کرد: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۳ هزار و ۳۳۲ مورد بازرسی از بخش حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری کالا و مسافر در استان‌های کشور انجام شده است. مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: حاصل این بازرسی‌ها، تشکیل ۵۴۱ فقره پرونده تخلف به ارزش مجموع ۷۷۴ میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۸۰ هزار و ۱۸۴ ریال بوده که پرونده‌های تشکیل‌شده برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. زرین‌گل با اشاره به عناوین تخلفات شناسایی‌شده گفت: گران‌فروشی با ۳۵۶ مورد، بیشترین سهم تخلفات شناسایی‌شده در این بخش را به خود اختصاص داده و حدود ۶۱ درصد از مجموع تخلفات را شامل می‌شود. وی ادامه داد: عدم درج قیمت و نصب نرخنامه با ۱۵۴ مورد تخلف، دومین عنوان پرتکرار تخلفات در بازرسی‌های این بخش بوده که حدود ۲۶ درصد از مجموع تخلفات را شامل می‌شود. مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: همچنین ۷۵ مورد سایر تخلفات در جریان بازرسی‌ها شناسایی شده که حدود ۱۳ درصد از مجموع تخلفات را به خود اختصاص داده است. زرین‌گل خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در برخی پرونده‌ها بیش از یک عنوان تخلف وجود داشته است، در مجموع ۵۸۵ عنوان تخلف در جریان بازرسی‌های انجام‌شده شناسایی و پرونده‌های مربوط برای رسیدگی قانونی به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است. وی تأکید کرد: بازرسی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات حمل‌ونقل کالا و مسافر، رعایت ضوابط مربوط به نرخ خدمات، درج و نصب نرخنامه و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از محورهای نظارتی سازمان حمایت و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این بخش است.