به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در شهرستان‌های محدوده فعالیت این شرکت مورد بهره برداری قرار گرفته و وارد مدار شده‌اند.

اسماعیل خاتمی افزود: نیروگاه‌های انجیر و ایثار در شهرستان زرین دشت و چشمه گلابی در شهرستان داراب از جمله این نیروگاه‌ها است که با صرف اعتباری بیش از ۴ هزار میلیارد ریال در مدت زمانی کمتر از یک سال احداث، تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

او بیان کرد: با تولید این میزان برق از انرژی خورشیدی، علاوه بر تأمین انرژی پاک و تجدیدپذیر، از انتشار حدود ۵۵ هزارتن دی‌اکسیدکربن در سال جلوگیری شده و موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف منابع آب و سوخت‌های فسیلی می‌شود.

خاتمی بیان کرد: با ورود این نیروگاه‌های جدید به مدار، ظرفیت جدیدی از انرژی پاک به شبکه برق استان افزوده شده است و تداوم این روند، در کنار مدیریت مصرف و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی شبکه، می‌تواند در تأمین پایدار برق و مدیریت ناترازی تولید و مصرف مؤثر باشد.