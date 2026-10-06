ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان عشق آباد با تعقیب نامحسوس شکارچیان، تجهیزات و سلاح غیرمجاز را ضبط و ۲ متهم را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان عشق آباد گفت: محیط‌بانان در عملیات گشت و کنترل در یکی از مناطق شهرستان، موفق شدند ۲ نفر شکارچی را هنگام فعالیت‌های غیرقانونی زیر نظر بگیرند.

علی آزاد افزود: در جریان این عملیات، ماموران پس از شناسایی دقیق محل اختفای مهمات، موفق شدند یک قبضه سلاح غیرمجاز و یک دستگاه دوربین چشمی مخصوص شکار را کشف و ضبط کنند.

وی گفت: در این عملیات ماموران با مهار موقعیت، شکارچیان را هنگام خروج از زیستگاه بازداشت کردند.

ئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان عشق آباد گفت: پرونده قضایی این متهمان تشکیل شده و برای رسیدگی به اقدامات صورت گرفته، به مراجع قضایی معرفی شدند.