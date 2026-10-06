سال تحصیلی جدید ۲۵۸ دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب استوار و مقاوم، علم آموزی را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر مدرسه شجره طیبه میناب گفت: از این شمار ۱۳۰ دانش آموز دختر و بقیه پسر هستند که به صورت برخط تحصیل می‌کنند.

سمانه کمالی افزود: ۲۹ معلم هم در این مدرسه تدریس می‌کنند.

وی گفت: کلاس‌های درس برخط از ساعت هشت صبح تا ۱۳ برگزار می‌شود و مدت زمان هر کلاس ۴۰ دقیقه است.

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دانش آموزان بازمانده‌ی مدرسه شجره طیبه میناب در سال تحصیلی جدید یاد همکلاسی‌ها و معلمان شهید خود را گرامی داشتند.

نهم اسفند پارسال در حمله تروریستی آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب ۱۲۰ دانش آموز، ۲۶ معلم و شماری از والدین به شهادت رسیدند.