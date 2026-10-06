وزیر آموزش و پرورش با حضور در شهرستان لامرد و ابراز همدردی با مردم این منطقه، بر ضرورت معرفی ابعاد جنایت صورت‌گرفته در لامرد به جامعه جهانی و ثبت آن در حافظه تاریخی ملت‌ها تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا کاظمی با بیان اینکه آنچه در لامرد رخ داده، از منظر نوع سلاح‌های به‌کار رفته و اهداف مورد حمله، ابعاد قابل توجهی دارد، افزود: این جنایت از جمله جنایت‌هایی است که می‌تواند در ردیف جنایت‌های ماندگار تاریخ بشری قرار گیرد و وظیفه ماست با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود، ابعاد آن را به جامعه بشریت معرفی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش ، لامرد و میناب را از جمله حوادثی توصیف کرد که از یک سو یادآور درد و رنج عمیق مردم و از سوی دیگر، به گفته وی، سندی از مظلومیت و حقانیت جمهوری اسلامی ایران است.

او تأکید کرد: باید تلاش کنیم این جنایت در حافظه تاریخی دنیا باقی بماند و ابعاد آن برای افکار عمومی جهان روشن شود. خون کودکان، دانش‌آموزان و مردم بی‌گناهی که در این حادثه جان خود را از دست دادند، نباید به فراموشی سپرده شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آثار و پیامد‌های این حادثه گفت: این جنایت باید به‌عنوان یک سند تاریخی ثبت شود و ابعاد آن برای جهانیان تبیین شود. جنایت علیه مردم و کودکان بی‌گناه، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت.