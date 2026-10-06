مسابقات موی‌تای قهرمانی کشور با عنوان جام کریمه اهل‌بیت (س) و گرامیداشت آقای شهید ایران، با حضور بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف به میزبانی قم آغاز شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم آغاز شده است و تا ۲۱ مهر ادامه دارد. ورزشکاران در رده‌های سنی مختلف در دو بخش مردان و زنان رقابت می‌کنند. در بخش بانوان حدود هزار ورزشکار و در بخش مردان نیز بیش از هزار و ۳۰۰ ورزشکار حضور دارند.

یکی از ویژگی‌های این دوره، برگزاری رقابت‌های تاتامی برای نخستین‌بار در مسابقات قهرمانی کشوری است و در بخش مبارزات نیز، ورزشکاران در سه رینگ مبارزه می‌کنند.

رقابت‌های وای‌کرو و مای‌موی (اجرای فرم) نیز از دیگر بخش‌های این دوره از مسابقات است.

همچنین بیش از ۳۵۰ داور رسمی دراین دوره قضاوت می‌کنند. در رقابت‌های تاتامی نیز مسابقات به صورت همزمان در سه تاتامی برگزار می‌شود که در هر زمین پنج داور مسئولیت قضاوت را برعهده دارند.

این پیکار‌ها با مشارکت شهرداری، استانداری، اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار می‌شود.