

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در حالی که دشمنانِ صهیونیستی و استکبارِ جهانی، با تمامِ توان برای ایجاد ناامنی و تضعیفِ اقتدارِ ایران، توطئه می‌کنند، دلاورمردانِ ما همچون سدی نفوذناپذیر، در برابرِ این تهدیداتِ مسموم ایستاده‌اند، پلیسی که ایران را «حرم» می‌داند و با نثار جان، در برابر تیرهای زهرآگینِ دشمن و داعش، سدی نفوذناپذیر بنا کرده است.



این پلیس با پلیس‌های دیگر جهان متفاوت است چرا که شاخصه‌ اصلی این نیرو، ولایت‌پذیری و پیوند ناگسستنی با قلب مردم است نیروهایی که ثابت کردند امنیت، از دلِ ایمان و اتحادِ مردم و پلیس بیرون می‌آید و ما در مازندران، شاهدِ شکوهِ این اقتدار هستیم؛ اقتداری که هیچ دشمنی، نه صهیونیست و نه هیچ قدرتِ دیگری، یارایِ لرزاندنِ آن را ندارد.

عباس نواییان گزارش می دهد