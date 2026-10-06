شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خوانشی راهبردی از عملیات طوفان‌الاقصی باعنوان از زوال طرح صهیونیستی تا راهبرد پیروزی و آینده مقاومت، ابعاد گوناگون این عملیات و آثار آن را در سطح منطقه تشریح کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خوانشی راهبردی از عملیات طوفان‌الاقصی؛ از زوال پروژه صهیونیستی تا راهبرد پیروزی و آینده مقاومت، ابعاد گوناگون این عملیات و آثار آن را در سطح منطقه تشریح کرده است. در این خوانش، پیامدهای وقوع این عملیات و نیز آینده محور مقاومت در منطقه تبیین شده است.

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خوانش راهبردی از عملیات طوفان‌الاقصی