هم‌زمان با فرا رسیدن روز جهانی کودک، شبکه‌های سیما با تدارک برنامه‌های شاد و پخش فیلم‌های سینمایی خانوادگی به استقبال این مناسبت می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه تهران سیما ویژه‌ برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» را به تهیه‌کنندگی فاطمه شیرازی‌مقدم، پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه حوالی ساعت ۱۵ روی آنتن می‌برد.

این برنامه که با هدف آموزش مهارت‌های زندگی در قالب آیتم‌های نمایشی، مسابقه و بازی تولید شده، میزبان محمد حاجی‌بابایی و عروسک محبوب «پنگول» خواهد بود.

بخش‌هایی نظیر شاهنامه‌خوانی، اجرای گروه سرود، خیمه‌شب‌بازی و «خبر بچه‌ها» که در آن کودکان در نقش خبرنگار ظاهر می‌شوند از دیگر آیتم‌های این ویژه‌برنامه است.

همچنین شبکه نمایش سیما نیز به همین مناسبت، فیلم سینمایی «هایدی» محصول سال ۲۰۱۵ به کارگردانی آلن گسپونر را برای پخش در نظر گرفته است.

این فیلم چهارشنبه ۱۵ مهرماه ساعت ۱۷ تماشایی می‌شود.

«هایدی» که در گونه درام و خانوادگی ساخته شده ، روایتگر داستان دختربچه‌ای یتیم است که پس از زندگی در کوه‌های آلپ و آشنایی با پدربزرگش، دوستی عمیقی را با دختری ثروتمند و ویلچرنشین به نام کلارا تجربه می‌کند که سرنوشت هر دو را دگرگون می‌سازد.

آنوک استفن، آنا شینز، لیلیان نعیف و ماریتا جیمی از بازیگران این اثر سینمایی هستند.