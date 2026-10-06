معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرایند‌های نظارتی گفت: صیانت از سلامت مردم ایجاب می‌کند فرایند‌های اداری و کارشناسی ضمن حفظ دقت و نظارت، از ایجاد تأخیر‌های غیرضروری در تأمین و عرضه کالا جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین صانعی معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: اگر در اجرای یک الزام قانونی ابهامی وجود دارد، ابتدا باید مشخص شود که این الزام صحیح و قابل اجراست یا نیاز به اصلاح دارد؛ اگر درست است، باید آن را رعایت کرد و اگر اشکالی دارد، برای اصلاح آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه نگاه صرفاً موضوعی و کارشناس‌محور نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی فرایند‌های امروز باشد، افزود: باید مسائل را به صورت فرایندی دید و کل مسیر از ورود مواد اولیه یا کالا تا انجام آزمایش‌ها، صدور مجوز و عرضه محصول را بررسی کرد.

معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد: در برخی موارد نمونه‌برداری با همکاری مجموعه‌های مرتبط در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود، اما پاسخ آزمایش ممکن است هفته‌ها طول بکشد. چنین زمان‌هایی برای فعال اقتصادی و به‌ویژه محصول مورد نیاز بازار قابل قبول نیست و باید برای کاهش این زمان‌ها راهکار عملی پیدا کرد.

صانعی استفاده از فناوری‌های نوین آزمایشگاهی را یکی از راهکار‌های مؤثر دانست و گفت: باید ظرفیت تجهیزات و روش‌های سریع‌تر برای آنالیز و تعیین ماهیت نمونه‌ها بررسی شود. استفاده از آزمون‌های غربالگری سریع و انجام آزمایش‌های دقیق‌تر در موارد مثبت می‌تواند به کاهش زمان فرایند‌ها کمک کند.

وی همچنین سامانه‌ای شدن فرایند‌های صدور مجوز را گامی مهم در تسهیل فعالیت واحد‌های تولیدی عنوان کرد و افزود: وقتی بخشی از مجوز‌ها در بازه ۲۴ تا ۴۸ ساعت صادر می‌شود، باید همین رویکرد در مراحل بعدی و برای محصولات و مجوز‌های مرتبط نیز دنبال شود تا تولیدکننده با فرایند‌های طولانی و موازی مواجه نشود.

صانعی تأکید کرد: هدف، پیدا کردن مقصر نیست، بلکه باید نقاط توقف و گلوگاه‌های فرایند‌ها را شناسایی و برای هرکدام راه‌حل ارائه کنیم. هر جا بتوانیم یک فرایند چند هفته‌ای را به چند روز یا حتی چند ساعت کاهش دهیم، علاوه بر کمک به تولیدکننده، هزینه‌های زنجیره نیز کاهش پیدا می‌کند.

کاهش زمان فرایند‌های نظارتی و مجوزدهی، در کنار حفظ الزامات سلامت‌محور، می‌تواند به تسهیل تولید، تأمین به‌موقع کالا و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده کمک کند.