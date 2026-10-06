محفل نورانی انس با قرآن با حضور دانش‌آموزان مدارس دخترانه استعداد‌های درخشان استان یزد و جمعی از اساتید و پیشکسوتان برجسته قرآنی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، به منظور تقویت انس و الفت دانش‌آموزان با قرآن کریم، محفل نورانی انس با قرآن در استان یزد برگزار شد.

کاظمی، رئیس اداره استعداد‌های درخشان استان یزد، گفت: در این محفل صمیمانه، دانش‌آموزان مدارس دخترانه استعداد‌های درخشان استان در کنار استاد حاج احمد ابوالقاسمی، استاد حسینی‌پور و جمعی از اساتید و پیشکسوتان قرآنی کشور، در برنامه‌ای با محوریت تلاوت و معارف قرآن کریم حضور یافتند.

وی افزود: برگزاری این محفل با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت ارتباط دانش‌آموزان با کلام وحی و ایجاد زمینه برای بهره‌مندی نسل نوجوان از تجربیات و آموزه‌های اساتید برجسته قرآن برگزار شد.

رئیس اداره استعداد‌های درخشان استان یزد تأکید کرد: برگزاری برنامه‌های قرآنی برای دانش‌آموزان می‌تواند نقش مؤثری در تعمیق معارف دینی و پرورش استعداد‌های قرآنی نسل نوجوان داشته باشد.