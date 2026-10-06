به مناسبت روز نیروی انتظامی، استاندار اردبیل به همراه معاونان و مدیران استانداری با فرمانده انتظامی استان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در دیدار با فرمانده انتظامی استان ضمن تبریک هفته فراجا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی و مرزبانی در جنگ‌های تحمیلی گفت: نیروی انتظامی در تمامی مقاطع تاریخی عملکرد مطلوبی داشته و نقش این یگان در حفظ امنیت و آرامش مردم بر کسی پوشیده نیست.

مسعود امامی یگانه افزود: نیروی انتظامی در استان اردبیل با ارائه تحلیل‌های دقیق و اقدامات مؤثر، نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش جامعه ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه نیرو‌های فراجا به‌عنوان حافظان امنیت جامعه مستحق تقدیر و تجلیل فراوان هستند، افزود: وضعیت استان به برکت تلاش‌های همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، نظامی و قضایی مطلوب است و باید در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدامات اساسی انجام شود.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه باید با تلاش مضاعف در مسیر افزایش رضایتمندی مردم گام برداریم، ادامه داد: لازم است با رعایت تمامی جوانب، هوشیاری و هماهنگی لازم، از نفوذ دشمن و تأثیرگذاری رسانه‌های معاند در استان جلوگیری شود.

امامی یگانه نقش نیروی انتظامی و پلیس راهور را در تامین نظم، امنیت و آرامش عمومی بسیار اساسی دانست و تصریح کرد: خدمات و تلاش‌های نیروی انتظامی به آسانی قابل جبران نیست و این نیرو در تمامی شهرها، نقاط مختلف استان و برنامه‌های گوناگون حضوری مؤثر دارد.

سردار جواد تقوی فرمانده انتظامی استان اردبیل نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت فراجای استان اردبیل، گفت: وفاق، همدلی و همکاری نیرو‌های سبزپوش انتظامی در کنار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موجب ارتقای شاخص‌های مختلف امنیتی و انتظامی در استان شده است.

وی بیان کرد: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نیرو‌های انتظامی با تمام توان در صحنه حضور داشته و برای حفظ نظم، امنیت و آرامش مردم از هیچ تلاشی دریغ نکردند.