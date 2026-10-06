به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرونده رقابت‌های مینی‌فوتبال قهرمانی استان خوزستان (جام شهید فرهادزاده) در ورزشگاه تختی اهواز با قهرمانی نماینده شهرستان باوی بسته شد.

در دیدار پایانی این دوره از مسابقات، تیم آقایان شهرستان باوی (روستای بویرده سلامات) برابر تیم شهرستان لالی به برتری رسید و ضمن ایستادن بر سکوی قهرمانی، جواز حضور در رقابت‌های کشوری را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورد که پیش از این نیز تیم بانوان شهرستان باوی موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی استان شده بود.

در مراسم پایانی این رقابت‌ها اهدای کاپ قهرمانی به رستم سلامات (کاپیتان تیم) با حضور رضا باقری رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان خوزستان و ایوب غزی رئیس کمیته مینی‌فوتبال استان به همراه اسماعیل زاده فرماندار شهرستان باوی، بخشداران ویس، شیبان و مرکزی، مسئولان اداره ورزش و جوانان و حسین حمیدی رئیس هیأت ورزش‌های همگانی باوی برگزار شد.