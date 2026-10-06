فرمانده انتظامی استان یزد از انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر، کشف یک تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۱۳ قاچاقچی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری، فرمانده انتظامی استان یزد، گفت: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد فنی و کار عملیاتی منسجم، موفق به شناسایی و ضربه به دو باند قاچاق مواد مخدر شدند.

وی افزود: اعضای این دو باند، مواد مخدر را از مناطق شرقی کشور به سمت مناطق مرکزی جابه‌جا می‌کردند که در عملیات‌های انجام‌شده، یک تن انواع مواد مخدر کشف، ۱۳ نفر دستگیر و هفت دستگاه خودروی جاساز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود شش تن مواد مخدر در استان کشف شده است.

سردار دلیری همچنین از افزایش ۱۳۶ درصدی برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در حوزه مقابله با خرده‌فروشان نیز ۲ هزار و ۱۵۹ نفر دستگیر و ۳۱ باند منهدم شده است.

وی تأکید کرد: برخورد با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با جدیت و به صورت مستمر در دستور کار پلیس استان یزد قرار دارد.