به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار مجید شجاع دیشب دربرنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره به گستردگی مرز‌های جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: مرزبانی کشور مسئولیت حفاظت و حراست از بیش از ۸ هزار و ۷۵۰ کیلومتر مرز جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور همسایه را بر عهده دارد که حدود ۱۰ درصد آن در استان خراسان رضوی قرار گرفته است.

وی افزود: خراسان رضوی ۸۳۵ و نیم کیلومتر مرز مشترک با دو کشور افغانستان و ترکمنستان دارد که حدود ۲۹۷ کیلومتر آن با افغانستان و مابقی با ترکمنستان است.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مقابله با تهدید‌ها و تجاوز‌های مرزی، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، صیانت از حقوق مرزنشینان و دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین تسهیل تردد‌های تجاری و مسافری از مهم‌ترین مأموریت‌های مرزبانی در استان است.

فعالیت شبانه‌روزی مرزبانان

سردار شجاع با بیان اینکه مرزبانی تعطیلی ندارد، افزود: مرزبانان استان در طول شبانه‌روز و همه ایام سال در مرز‌ها حضور دارند و در شرایط مختلف جوی و جغرافیایی از امنیت مرز‌های جمهوری اسلامی ایران پاسداری می‌کنند.

وی درباره وضعیت نیروی انسانی مرزبانی استان نیز گفت: در حال حاضر از نظر نیروی پایور و وظیفه، وضعیت مناسبی داریم و نیرو‌های موجود پاسخگوی مأموریت‌های مرزبانی هستند.

او ادامه داد: با ورود تجهیزات و فناوری‌های جدید، بخشی از وظایف مراقبتی و کنترلی با دقت و کیفیت بیشتری انجام می‌شود و استفاده از فناوری، کمک می‌کند نیروی انسانی به شکل هدفمندتری به‌کارگیری شود.

استفاده مرزبانان مقتدر جمهوری اسلامی از پهپاد، رادار و تجهیزات هوشمند

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در مراقبت از مرز‌ها اظهار کرد: مرزبانی استان از پهپاد‌های روز و شب، تجهیزات دید در شب و دید در روز، دوربین‌های مراقبتی، رادار‌ها و تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی برای رصد و پایش مرز استفاده می‌کند.

سردار شجاع افزود: اگرچه هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله داریم، اما تجهیزات موجود در کنار نیروی انسانی مجرب و ایثارگر، توانسته است نیاز‌های عملیاتی مرزبانی را پاسخ دهد.

وی تأکید کرد: مجموعه فراجا و به‌ویژه مرزبانی همچنان انسان‌محور است و نیروی انسانی، آموزش، مهارت و آمادگی نیرو‌ها جایگاه تعیین‌کننده‌ای در مأموریت‌های مرزی دارد.

برقراری امنیت پایدار در مرز‌های شرقی

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی وضعیت امنیتی مرز‌های استان را پایدار توصیف کرد و گفت: با تلاش مرزبانان و همکاری سایر نیرو‌های مسلح، از جمله ارتش و سپاه، امنیت مرز‌های استان در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

سردار شجاع افزود: در حال حاضر نگرانی امنیتی خاصی در مرز‌های استان نداریم، اما آمادگی نیرو‌ها حداکثری است و پیش‌بینی‌های لازم برای مقابله با تهدید‌های احتمالی انجام شده است.

وی درباره رصد تحرکات در آن سوی مرز نیز اظهار کرد: مراقبت اطلاعاتی و رصد تحولات دو سوی مرز از جمله وظایف مرزبانی است و اطلاعات لازم برای تأمین امنیت مرز‌ها به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

افزایش چهار برابری دستگیری ورود‌های غیرمجاز

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مرزی استان را ورود غیرمجاز اتباع خارجی و قاچاق انسان عنوان کرد و گفت: در مرز ترکمنستان تقریباً موردی از ورود غیرمجاز نداریم و عمده این موضوع مربوط به مرز افغانستان است.

سردار شجاع افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۵۰ هزار مورد دستگیری مرتبط با ورود‌های غیرمجاز ثبت شده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم حدود ۴۲ هزار نفر بود.

وی گفت: افزایش این آمار بخشی ناشی از افزایش اقدامات مراقبتی و پایش مرز و تقویت امکانات مرزبانی و بخشی نیز ناشی از افزایش تردد‌های غیرمجاز از سمت کشور افغانستان است.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از اتباع افغانستانی خواست برای سفر به جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات کشور را رعایت کنند و از مسیر‌های قانونی وارد کشور شوند.

سردار شجاع گفت: اتباع افغانستان می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، از جمله کنسولگری ایران در هرات، برای دریافت روادید اقدام و به شکل قانونی وارد کشور شوند.

کاهش ورود قانونی اتباع خارجی

وی با اشاره به آمار ورود قانونی اتباع خارجی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۴۸ هزار نفر از اتباع خارجی، عمدتاً اتباع افغانستان، به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۸۹ هزار نفر بوده که نشان‌دهنده کاهش حدود ۳۶ درصدی ورود قانونی اتباع خارجی است.

سردار شجاع تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات دینی، فرهنگی و همسایگی، نگاه دوستانه و برادرانه‌ای به مردم کشور‌های همسایه دارد، اما رعایت قوانین و مقررات کشور برای همه الزامی است.

پیشرفت طرح انسداد مرز افغانستان

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت طرح انسداد مرز نیز گفت: اجرای این طرح از دی سال ۱۴۰۱ و پس از انجام مطالعات اولیه توسط سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح آغاز شد.

وی افزود: پس از انجام مراحل مطالعاتی و تعیین مسیر، عملیات اجرایی با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بخشی از اقدامات ساخت و نصب دیوار توسط ارتش و بخش هوشمندسازی و اقدامات فنی نیز توسط مرزبانی انجام می‌شود.

سردار شجاع گفت: در مسیر حدود ۳۰۰ کیلومتری مرز مشترک با افغانستان، تاکنون حدود ۱۹۱ کیلومتر عملیات زیرسازی و آماده‌سازی برای اجرای دیوار انجام شده و حدود ۱۲۰ کیلومتر دیوار نیز نصب شده است.

وی ادامه داد: حدود ۷۰ کیلومتر دیگر از مسیر آماده نصب دیوار است و عملیات نصب سیم خاردار نیز آغاز شده است.

هوشمندسازی دیوار مرزی خراسان رضوی با همسایه های شرقی

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی هدف از هوشمندسازی مرز را افزایش دقت و استمرار مراقبت و کاهش نیاز به حضور فیزیکی نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: تاکنون حدود ۱۵۰ کیلومتر از اقدامات فنی و زیرساخت‌های مورد نیاز برای هوشمندسازی انجام شده است.

سردار شجاع افزود: پس از دیوار نیز جاده مرزی در نظر گرفته شده که عملیات اجرایی آن در مراحل ابتدایی قرار دارد.

وی گفت: در امتداد حدود ۳۰۰ کیلومتر از این مسیر، احداث حدود ۵۰ برجک برای مرزبانی پیش‌بینی شده است که فاصله آنها با توجه به شرایط جغرافیایی، تهدیدات و نیاز‌های عملیاتی متفاوت خواهد بود.

او ادامه داد: تجهیزات اپتیکی، الکترونیکی و مراقبتی در این برجک‌ها مستقر می‌شود و با ایجاد پوشش همپوشان، نقاط مختلف مرزی، از جمله نقاط کور و مناطق دارای شرایط جغرافیایی دشوار، تحت پایش قرار خواهند گرفت.

سردار شجاع با بیان اینکه اجرای کامل طرح انسداد مرز تا پایان امسال بعید است، ابراز امیدواری کرد بخش قابل توجهی از این طرح پیش برود و در سال‌های آینده انسداد کامل مسیر مورد نظر محقق شود.

دیپلماسی مرزی؛ عامل مهم در حفظ آرامش مرز‌ها

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی، دیپلماسی مرزی را یکی از مهم‌ترین اقدامات مرزبانی برای حفظ امنیت و جلوگیری از تنش‌های مرزی دانست و گفت: مرزبانان در چهارچوب قوانین و مقررات، مسئولیت استیفای حقوق مرزنشینان و دولت جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارند.

وی افزود: مرزبانان درجه یک استان در سه هنگ مرزی درگز، سرخس و تایباد مستقر هستند و شهرستان‌های مرزی استان را تحت پوشش دارند.

سردار شجاع گفت: مرزبانان درجه یک به‌عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مرزها، در چارچوب مقررات و با هماهنگی وزارت امور خارجه، مذاکرات و دیدار‌های مرزی را با طرف مقابل انجام می‌دهند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۴۵ ملاقات در سطح مرزبانان درجه یک و ۶۸ ملاقات در سطح مرزبانان درجه دو انجام شده است.

مرزنشینان؛ عامل مهم ایجاد امنیت پایدار

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در پایان با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت مرز‌ها گفت: مرزنشینان، مرزبانان اصلی کشور هستند و حضور آنان در مناطق مرزی یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت پایدار است.

سردار شجاع افزود: مرزبانی در کنار تأمین امنیت، در زمینه امدادرسانی، خدمات بهداشتی و درمانی، راهسازی، کمک به مردم در حوادث و همچنین تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی و دامداری مرزنشینان اقدام می‌کند.

وی تأکید کرد: تلاش مرزبانی بر این است که جمعیت مرزنشین همچنان در مناطق مرزی حضور داشته باشند و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان با امنیت و آرامش ادامه پیدا کند.