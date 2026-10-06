تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، ۱۲ هزار و ۴۲ تن انواع محصولات فولادی و مقاطع ساختمانی شامل ورق گالوانیزه، ورق رنگی، تیر آهن، ناودانی و نبشی عرضه کرد.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، فعالان زنجیره فولاد کشور امروز شاهد عرضه ۵ محصول کلیدی در این تالار هستند که فرصت‌های جدیدی را برای تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و صنایع پایین‌دستی فراهم آورده است.



در جریان معاملات امروز، توجه بازار به طیف گسترده‌ای از محصولات فولادی از ورق‌های پوشش‌دار گرفته تا مقاطع ساختمانی معطوف بود.



در صدر عرضه‌های امروز، ۷ هزار و ۳۰۰ تن ورق گالوانیزه (G) با قیمت پایه ۱،۶۲۹،۹۱۶ ریال برای خریداران عرضه شده است. همچنین یک هزار و ۷۰۰ تن ورق رنگی نیز با نرخ پایه ۱،۸۸۰،۳۳۰ ریال در فهرست عرضه‌ها قرار گرفته که نشان‌دهنده تداوم تقاضا برای محصولات با ارزش افزوده بالاتر در بازار است.



در بخش مقاطع ساختمانی نیز فعالان بازار شاهد عرضه ۲ هزار و ۴۳۱ تن تیرآهن با قیمت پایه ۹۲۹،۱۵۴ ریال هستند. علاوه بر این، ۵۵۰ تن ناودانی با قیمت ۹۰۸،۵۹۱ ریال و ۴۳۹ تن نبشی با قیمت پایه ۹۰۱،۲۳۲ ریال برای معامله در دسترس قرار گرفته است.



تداوم عرضه منظم مقاطع و ورق‌های فولادی در بورس کالا، گام مهمی در جهت تعادل‌بخشی به قیمت‌های بازار آزاد و پیش‌بینی‌پذیر کردن هزینه‌های تولید برای صنایع بالادستی و پایین‌دستی محسوب می‌شود.