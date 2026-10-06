۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی در شهرستان مهر به ارزش بیش از ۱ میلیارد تومان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهر گفت: با همت و خیرخواهی خیرین، به‌ویژه خانواده شهیده سیده هلما احمدی‌زاده، ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر و کیف مدرسه با ارزش تقریبی افزون بر ۱ میلیارد۲۰۰ میلیون تومان به اداره بهزیستی اهدا شد تا میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شود.

مصطفی یوسفی افزود: در مراسم توزیع این بسته‌های کمک آموزشی که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان مهر برگزار شد، پدر و مادر شهید دانش آموز سیده هلما احمدی‌زاده نیز حضور داشتند.

یوسفی افزود: دانش‌آموز شهید سیده هلما احمدی‌زاده، تنها فرزند این خانواده بود که در جریان حادثه حمله تروریستی آمریکایی-صهیونیستی به شهر لامرد به شهادت رسید.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهر در پایان گفت: این اقدام خیرخواهانه با همکاری خیرین و خانواده ایشان، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان ایثارگری خانواده‌های شهدا و خدمت به جامعه است.