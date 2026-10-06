به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر و با اشاره به بحران احتمالی پدیده ال‌نینو گفت:دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان برای مدیریت بحران احتمالی از بارش‌های پیش‌رو ناشی از پدیده ال‌نینو آماده هستند.

حامد صفاری افزود: دستورالعمل مواجه با پدیده ال نینو به ستاد‌های مدیریت بحران در ۲۰ شهرستان ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز وظایف خود را مرور و تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده‌اند.

وی اظهار داشت: بیش از ۹۰ کیلومتر از رودخانه‌ها، انهار و مسیر‌های آب استان برای هدایت روان‌آب‌ها و بارش‌های پیش‌رو آماده‌سازی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی گفت: مسیر‌های آب و سرشاخه‌ها نیز با مشارکت دهیاران، بخشداران و مردم پاکسازی و آماده‌سازی شده تا در صورت وقوع بارش، آب بتواند مسیر طبیعی خود را طی کند.

صفایی از تجهیز ۵۰ درصدنانوایی‌های استان به سوخت دوم هم خبر داد و خاطرنشان کرد: شرکت‌های آب و فاضلاب به ژنراتور‌های برق مجهز شده‌اند و ژنراتور‌های ذخیره بیمارستان‌ها نیز آماده به کار هستند.

وی همچنین از مردم خواست از حضور و اتراق در مسیر‌های سیلابی به‌ویژه در زمان بارندگی خودداری کنند.