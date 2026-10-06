

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز در حالی اعلام شد که نوشاد عالمیان پس از کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا، صعود قابل توجهی در جایگاه جهانی خود داشت و با ۲۰۲ پله صعود، رتبه ۱۴۲ را به خود اختصاص داد.

عالمیان با این جایگاه، همچنان بهترین رده را در میان پینگ‌پنگ‌بازان ایران در اختیار دارد. پس از او بنیامین فرجی با دو پله سقوط در رده ۲۱۶ ایستاده و نوید شمس نیز با دو پله صعود به رتبه ۲۸۴ رسیده است. امیرمهدی کشاورزی با پنج پله پیشرفت در رده ۳۴۰ قرار گرفت و امیرحسین هدایی نیز با همین میزان صعود، جایگاه ۳۴۶ جهان را به خود اختصاص داد. محمد حبیبی با چهار پله صعود در رده ۴۰۲ قرار گرفت و نیما عالمیان نیز با ۱۰ پله پیشرفت، به رتبه ۵۶۰ رسید.

در بخش بانوان، ندا شهسواری با سه پله صعود در رده ۱۸۷ قرار گرفت و شیما صفایی نیز با همین میزان پیشرفت به جایگاه ۴۰۱ رسید. وانیا یاوری با ۷۷ پله صعود، بیشترین صعود را در میان بانوان ایرانی داشت و در رده ۴۳۲ قرار گرفت. یکتا لرکیان با چهار پله صعود در رتبه ۶۳۷ ایستاد، در حالی که مهشید اشتری با سه پله سقوط به جایگاه ۷۰۳ رسید. ستایش ایلوخانی نیز در این رده‌بندی با ۳۶ پله افت، رتبه ۷۸۲ جهان را به خود اختصاص داد.





جایگاه پینگ پنگ بازان ایران در رده بندی جدید جهانی اینگونه است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۲۰۲ پله صعود در رده ۱۴۲ ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۲۱۶ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۲۸۴ ایستاده است

* امیرحسین کشاورزی: این بازیکن با ۵ پله صعود در رده ۳۴۱ ایستاده است

* امیر حسین هدایی: این بازیکن با ۵ پله صعود در رده ۳۴۶ ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۱۰ پله صعود در رده ۵۶۰ ایستاده است

بخش زنان

*ندا شهسواری: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۱۸۷ ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۴۰۱ ایستاده است

* وانیا یاوری: این بازیکن با ۷۷ پله صعود در رده ۴۳۲ ایستاده است