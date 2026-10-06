به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در جشنواره سراسری صدرا، از ۱۵ برگزیده حوزه‌های صحت عمل، امانت‌داری و رشادت و همچنین یک خانواده شهید و یک خانواده جانباز نیروی انتظامی تجلیل شد.

سردار حسین حسن‌پور در آیین تجلیل از برگزیدگان استانی جشنواره سراسری صدرا همزمان با گرامیداشت هفته انتظامی که با حضور مسئولان انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از کارکنان و خانواده‌های انتظامی در سالن شهید سلیمانی برگزار شد با تبریک هفته انتظامی و خیرمقدم به خانواده‌های معظم شهدا، فلسفه اصلی برگزاری جشنواره صدرا را تقویت ارزش‌های اخلاقی و رفتاری در بدنه انتظامی دانست و گفت: جشنواره صدرا نمادی از سنجش و تجلیل از چهار مؤلفه بنیادین پلیس اسلامی شامل صحت عمل، درستکاری، شجاعت و رشادت، و امانت‌داری است.

وی با بیان اینکه بدنه انتظامی استان گیلان سرشار از نیرو‌های متعهد، پاک‌دست و مخلص است، افزود: هرچند شمار مأموران امانت‌دار و ایثارگر در گیلان بسیار گسترده است، اما پس از ارزیابی‌های دقیق تخصصی، ۱۵ نفر از کارکنان شایسته رده‌های مختلف به نمایندگی از سایر همکاران برگزیده شدند تا مدال افتخار این جشنواره را دریافت کنند.

فرمانده انتظامی گیلان موفقیت و استواری کارکنان پلیس در مأموریت‌های پرخطر و دشوار را مدیون آرامش‌بخشی و فداکاری خانواده‌های آنان دانست و گفت: راز ماندگاری در صراط حق، درستکاری و سلامت عمل نیروها، صبر، قناعت و ایستادگی همسران و فرزندان آنها است، اگر همراهی و روحیه والای خانواده‌ها نبود، خدمت بی‌منت در صحنه‌های سخت میسر نمی‌شد؛ لذا حضور این عزیزان در مراسم، ادای دینی به سهم بزرگ آنان در کسب این افتخارات است.

سردار حسن‌پور در پایان با تأکید بر لزوم صیانت و استمرار این مدال‌های معنوی خاطرنشان کرد: کسب عنوان برگزیده آغاز راه است و حفظ این جایگاه و تسری دادن فرهنگ امانت‌داری، انضباط و شجاعت به کل مجموعه انتظامی، رسالتی همگانی است تا پلیس همواره مظهر اقتدار توأم با سلامت و معنویت برای جامعه باشد.