با هدف ارتقال سطح آمادگی جامعه و افزایش تاب‌آوری، مرحله دوم نهضت ملی امداد و نجات از فردا ۱۵ مهر ماه در سراسر کشور آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ اعلام کرد: با هدف ارتقای سطح آمادگی جامعه، افزایش تاب آوری و آموزش مهارت‌های ضروری امدادی به اقشار مختلف مردم، دومین مرحله نهضت ملی امدادونجات، از ۱۵ تا ۲۵ مهر در سراسر کشور و با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برگزار می‌شود.

نهضت ملی امدادونجات با رویکرد «هر ایرانی یک امدادگر» تلاش دارد آموزش‌های همگانی امداد و نجات را در میان مردم گسترش دهد و شهروندان را برای واکنش صحیح و به موقع در شرایط اضطراری و هنگام وقوع حوادث، توانمند کند.

در نهضت ملی امداد و نجات از خیابان و محله تا مدرسه، مسجد و اداره، با مشارکت مربیان هلال‌احمر تلاش می‌کند، با آموزش امدادونجات و کمک‌های اولیه، مردم را برای لحظه‌های سخت آماده سازد؛ چراکه هر شهروند آموزش‌دیده، یک ناجی بالقوه است.

این نهضت بر پایه شش محور اصلی مدیریت زخم و کنترل خونریزی، پانسمان و بانداژ، مدیریت راه هوایی و خفگی، حمل مصدوم، شکستگی و بی‌حرکت‌سازی و احیای قلبی ریوی (CPR) استوار است.