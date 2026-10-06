نخلستان‌ها، بنادر و آبزی‌پروری سه مزیت اصلی شهرستان، به عنوان ظرفیت‌ها و نقاط قوت آبادان محسوب می‌شوند و طبیعی است که مردم از مسئولان انتظار داشته باشند برای حفظ و تقویت آنها اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جلسه بررسی مشکلات منابع آبی و تأمین آب شرب و کشاورزی در آبادان برگزار شد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، در این نشست اظهار کرد: در بخش تولید، انتقال و توزیع آب با مشکل مواجه هستیم و در صورت اضافه شدن مسائلی مانند نحوه کشت و نبود برنامه‌ریزی مطلوب، مشکلات موجود تشدید خواهد شد.

سید محمد مولوی با اشاره به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری گفت: این طرح یادگار رهبر شهید معظم انقلاب وضعیت مناسبی ندارد با این وجود همچنان به دنبال اجرای فاز دوم آن هستیم.

نماینده مردم شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی، در این نشست اظهار کرد: تنش‌های مکرر آب شرب و کشاورزی، به‌ویژه در خوزستان و مناطق پایین‌دست، موجب شد از رئیس‌جمهور دستور بازرسی نهاد ریاست جمهوری را دریافت کنیم.

مولوی با تأکید بر تداوم پیگیری مشکلات آب آبادان گفت: مردم آبادان نباید هر سال با تکرار مشکلات ناشی از تنش آبی، شوری آب و کمبود منابع برای کشاورزی مواجه باشند. باید مسئولیت هر دستگاه در حوزه تولید، انتقال، توزیع و مدیریت منابع آب مشخص شود و برای رفع مشکلات موجود، تصمیمات عملیاتی و قابل اجرا اتخاذ شود.

خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان نیز با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان در حوزه کشاورزی اظهار کرد: آبادان در گذشته حتی خرمای کشور هند را تأمین می‌کرد، اما چند دهه پس از جنگ تحمیلی هنوز این ظرفیت به طور کامل احیا نشده است.

وی افزود: این مسئله به تنش آبی و برداشت بی‌رویه آب در بالادست بازمی‌گردد. زمانی که دبی رودخانه کاهش یافت، شوری آب تا بهمنشیر نفوذ کرد و شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل نرسیدن آبادان به آمار گذشته در زمینه کشت و برداشت، همین مدیریت منابع آب باشد.

فرماندار ویژه آبادان با بیان اینکه نخیلات، بنادر و آبزی‌پروری سه مزیت اصلی شهرستان هستند، گفت: این ظرفیت‌ها نقاط قوت آبادان محسوب می‌شوند و طبیعی است که مردم از مسئولان انتظار داشته باشند برای حفظ و تقویت آنها اقدام کنند.

پیرهادی بر ضرورت تدوین بسته ویژه کشاورزی برای آبادان تأکید کرد و گفت: باید یک بسته ویژه کشاورزی برای آبادان طراحی شود و من نیز آمادگی دارم از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز آن کمک کنم.

در ادامه، فراج رابعی غلامی، رئیس حوزه آبریز کارون بزرگ، با اشاره به تنش آبی سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته از نظر منابع آبی با یکی از سال‌های سخت مواجه بودیم با مکاتبه‌ نمابنده مردم با رئیس‌جمهور موضوع به بازرسی نهاد ریاست جمهوری ارجاع شد و پس از آن کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت نیرو، استانداری و سایر دستگاه‌ها تشکیل شد.

وی افزود: تجربه سال گذشته باید به راهکار‌هایی منجر شود که در صورت تکرار این پدیده در سال‌های آینده، اتفاقات گذشته تکرار نشود.

فرماندار ویژه آبادان بر ضرورت تدوین بسته ویژه کشاورزی برای آبادان تاکید کرد و افزود: باید یک بسته ویژه کشاورزی برای آبادان طراحی شود و این آمادگی وجود دارد از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای تامین اعتبارات مورد نیاز استفاده شود.

رئیس حوزه آبریز کارون بزرگ با بیان اینکه آبادان و خرمشهر در انتهای حوزه آبریز قرار دارند، تصریح کرد: در موضوع تنش خشکسالی، همگرایی ایجاد می‌کنیم و برنامه‌ریزی قابل قبولی در دستگاه‌ها انجام می‌شود، اما در مرحله اجرا آنچه مطلوب است رقم نمی‌خورد.

رابعی غلامی ادامه یکی از راهکار‌های حل مشکل فعلی آب آبادان را جلوگیری از نفوذ آب شور دانست و گفت: احداث سد مارد می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

وی بر ضرورت پایش میزان برداشت آب از سوی واحد‌های مختلف تاکید کرد و افزود: باید دستگاه‌هایی نصب شود تا میزان برداشت آب از سوی نیشکر و شیلات مشخص باشد و نقاط عمده ورود زهاب به رودخانه نیز به صورت مستمر پایش و مانیتور شود.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.

شهرستان آبادان با بیش از ۱۲ هزار هکتار نخلستان، یکی از قطب‌های مهم تولید خرما در کشور محسوب می‌شود.