شرکت‌های متا، تیک‌تاک و ایکس در اعتراض به درخواست‌های گسترده «آفکام» (Ofcom) برای ارائه جزئیات مربوط به مقابله با محتوای مضر، اقدام به طرح پرونده حقوقی علیه این نهاد نظارتی کرده‌اند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز ، این سه سکو بزرگ اجتماعی (شرکت‌های متا، تیک‌تاک و ایکس) ، مطالبات نهاد تنظیم‌گر ارتباطات انگلیس در زمینه ارائه اطلاعات دقیق از نحوه مدیریت محتوای آسیب‌زا و میزان مواجهه کاربران با این مطالب را به چالش کشیده‌اند. «آفکام» بر اساس مجوز‌های اعطاشده در «قانون ایمنی آنلاین»، خواستار دریافت داده‌هایی است که نشان دهد هر یک از این سکو‌ها چه تعداد از مطالب مضر را حذف یا محدود کرده‌اند.

هدف نهاد نظارتی انگلیس از این درخواست، ارزیابی میزان پایبندی سکوهای اجتماعی به الزامات قانونی و سنجش کارایی آنها در حفاظت از کاربران در فضای مجازی است. با این حال، شرکت‌های فناوری مذکور این حجم از درخواست اطلاعات را فراتر از چارچوب‌های معمول دانسته و به مسیر قضایی روی آورده‌اند.

این رویارویی حقوقی در حالی رخ می‌دهد که قانون ایمنی آنلاین انگلیس، استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای پلتفرم‌های بزرگ تعریف کرده و مسئولیت‌های بیشتری را در قبال حذف محتوای مضر و تامین امنیت کاربران بر عهده این شرکت‌ها گذاشته است.