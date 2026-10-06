بابایی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به آموزش و تربیت دانش‌آموزان گفت: آموزش و پرورش تنها وظیفه ساخت مدرسه و فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی را ندارد، بلکه باید برای ساخت فکر و اندیشه اسلامی و تربیت انسان‌های مسئولیت‌پذیر نیز تلاش کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار یزد در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اهمیت تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان اظهار کرد: اسلام، انسان‌ساز است و قرآن کریم بر تربیت و تعالی انسان تأکید دارد؛ بنابراین باید آموزه‌های اخلاقی و معنوی در کنار آموزش علمی دانش‌آموزان مورد توجه جدی قرار گیرد.



بابایی افزود: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای سالم داشته باشیم، باید از دوران مدرسه بر تربیت دانش‌آموزان کار کنیم. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و رفتار‌های ناهنجار، در ریشه‌یابی به فاصله گرفتن از تربیت، اخلاق و گرفتار شدن در آسیب‌هایی مانند مواد مخدر بازمی‌گردد.



استاندار یزد با اشاره به ضرورت آموزش مسئولیت‌پذیری در برابر انسان‌ها، حیوانات و محیط زیست تصریح کرد: آموزه‌های اسلامی انسان را در برابر طبیعت، محیط زیست و حیوانات نیز مسئول می‌داند و این مفاهیم باید در نظام تربیتی مدارس مورد توجه قرار گیرد.



بابایی با بیان اینکه دانش‌آموزان بخش قابل توجهی از ساعات روز را در اختیار آموزش و پرورش هستند، گفت: اگر در همین ساعات برای تربیت دانش‌آموزان کار کنیم، نتیجه آن را در آینده خواهیم دید. معلمان علاوه بر انتقال علم، نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و اخلاق دانش‌آموزان دارند.



وی بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس تأکید کرد و افزود: باید تیم‌های نخبه فرهنگی، علمی و آموزشی استان برای حضور مؤثرتر در مدارس و ارتباط با نسل جوان سازماندهی شوند تا بتوانیم دانش‌آموزان را از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی نجات دهیم.



استاندار یزد با اشاره به گسترش استفاده نوجوانان از فضای مجازی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از جوانان و نوجوانان ساعت‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و با محتوایی مواجه می‌شوند که گاهی با ارزش‌ها و هویت فرهنگی و اخلاقی جامعه سازگار نیست؛ بنابراین باید با تقویت گفتمان تربیتی و فرهنگی، خود دانش‌آموز را به انتخاب درست و مدیریت استفاده از فضای مجازی هدایت کنیم.



بابایی همچنین بر ضرورت توجه به رویکرد اعتدالی در آموزش آموزه‌های دینی تأکید کرد و گفت: اسلام، دین اعتدال است و در کنار معنویت و اخلاق، بر زندگی سالم، خانواده، بهره‌مندی صحیح از نعمت‌های الهی و پرهیز از افراط و تفریط تأکید دارد.



وی با قدردانی از تلاش معلمان و مدیران آموزش و پرورش استان یزد اظهار کرد: در حوزه آموزشی اقدامات خوبی انجام شده و دانش‌آموزان یزد در عرصه علمی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند، اما باید بعد تربیتی نیز به همان اندازه تقویت شود.



استاندار یزد تأکید کرد: دشمن برای اثرگذاری بر نسل جوان تلاش می‌کند و ما نیز باید متناسب با این تلاش، در حوزه تربیت، هویت و فرهنگ دانش‌آموزان برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.



بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح هویت در استان یزد، از اقدامات انجام شده در این زمینه ابراز رضایت کرد و گفت: استان یزد در اجرای طرح هویت اقدامات خوبی انجام داده است که گزارشی از این تجربه در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش ارائه خواهد شد.