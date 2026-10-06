هشتمین نشست مشورتی «روندمسکو» درباره افغانستان، با حضور ایران و ۱۱ کشور منطقه‌ای، گامی مهم در راستای حل و فصل مسائل همسایه شرقی، بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، هشتمین نشست مشورتی «روند مسکو» درباره افغانستان با حضور هیات‌های ۱۲ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در پایتخت روسیه برگزار شد.

فرستادگان ویژه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، افغانستان، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان همراه با دو کشور مهمان شامل بلاروس و مصر میهمانان شرکت کننده و اعضای این نشست مشورتی بودند.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آغاز این نشست گفت: زیرساخت‌های ناتو در افغانستان و کشور‌های همسایه غیرقابل قبول است.

لاوروف افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که هرکجا زیرساخت‌های ناتو و غرب وجود داشته باشد، تهدید، بی‌ثباتی و درگیری هم افزایش پیدا می‌کند.

هیات جمهوری اسلامی به سرپرستی «محمدرضا بهرامی» مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امورخارجه در نشست امسال حضور پیدا کرد.

افشین پرچی زاده معاون سفارت ایران در روسیه، هیات کشورمان را در این نشست همراهی کرد.

مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه در حاشیه این نشست در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما تاکید کرد: روند مسکو، یکی از پایدارترین نشست‌های منطقه‌ای است که پیرامون مسأله افغانستان برگزار می‌شود.

رئیس هیئت اعزامی کشورمان افزود: در این نشست علاوه بر موضوعات مربوط با افغانستان، درباره انتظارات و راه‌های حل بحران بین افغانستان و پاکستان نیز مشورت و رایزنی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: هدف اصلی از نشست این است که چطور می‌توان کشور‌های منطقه که در واقع شرکت کنندگان اصلی این نشست هستند، به یک اجماع و اشتراک نظر پیرامون مهمترین مسائل منطقه و مرتبط با افغانستان رسیده و آن را مورد بررسی قرار بدهند.

«امیرخان متقی» وزیر امور خارجه افغانستان و همچنین نماینده پاکستان در امور افغانستان که کشورهایشان در ماه‌های گذشته دچار تنش و حملات متقابل بوده‌اند نیز در این نشست حضور دارند.

«روندمسکو» سازوکاری منطقه‌ای برای رایزنی درباره تحولات افغانستان و روند صلح این کشور است که به ابتکار روسیه در سال ۲۰۱۷ میلادی شکل گرفت.

این نشست‌ها با هدف هماهنگی میان کشور‌های منطقه و بررسی راه‌های دستیابی به ثبات و صلح در افغانستان برگزار می‌شود و ایران، روسیه، چین، هند و شماری از کشور‌های آسیای مرکزی و همسایگان افغانستان از مشارکت‌کنندگان اصلی آن هستند.