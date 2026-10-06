به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهروز قره‌بیگی با اشاره به اهمیت تجارت با کشور همسایه عراق به عنوان یکی از بازارهای مهم صادراتی خوزستان افزود: در ۶ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۸۶۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۲۳ میلیون و ۹۶۴ هزار دلار از گمرکات استان خوزستان به کشور عراق صادر شده است.



وی همچنین در خصوص عملکرد گمرکات استان در حوزه ترانزیت گفت: در ۶ماهه امسال ۲۲۲ فقره اظهارنامه ترانزیت داخلی به وزن ۱۰ هزار ۴۷۱ تن ثبت شده که از نظر تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳۱ درصد و از نظر وزنی ۲۶۰ درصد افزایش داشته است.



قره‌بیگی افزود: در بخش ترانزیت خارجی نیز در این مدت ۴ هزار و ۴۰۶ فقره اظهارنامه به وزن حدود ۶۰۰ هزار تن ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد ۴۶ درصد افزایش داشته است.



ناظر گمرکات استان خوزستان افزود: در بخش واردات نیز در این مدت ۶ میلیون و ۵۰۲ هزار تن کالا به ارزش افزون بر ۳ میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار وارد استان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۳۴ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.