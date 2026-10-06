به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید ارجونی، مدیرکل راه‌آهن قم اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، مجموعاً یک میلیون و ۳۳۱ هزار و ۱۰۲ مسافر از طریق ایستگاه‌های ریلی قم جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: از مجموع مسافران جابه‌جا شده، ۷۹۲ هزار و ۶۹۲ نفر در محور‌های بین‌شهری و ۵۳۸ هزار و ۴۱۰ نفر نیز با قطار‌های حومه‌ای تردد داشته‌اند.

مدیرکل راه‌آهن قم با اشاره به موقعیت راهبردی قم در شبکه ریلی کشور و میزبانی این استان از زائران حضرت معصومه (س) گفت: توسعه خدمات ریلی و ارتقای کیفیت ناوگان در مسیر‌های حومه‌ای و بین‌شهری از اولویت‌های راه‌آهن قم است و استقبال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر در نیمه نخست سال، بیانگر نقش مهم حمل‌ونقل ریلی در تسهیل سفر‌های ایمن و اقتصادی مردم و زائران است.

راه‌آهن قم بیش از ۵۴۰ کیلومتر خط اصلی، ۶۳ کیلومتر خطوط فرعی و ۱۸ ایستگاه دارد و با خطوط راه‌آهن اصفهان، اراک و محور‌های قدیم و جدید تهران ارتباط دارد.

این مجموعه همچنین در مرکز کریدور‌های ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور قرار گرفته و ایستگاه راه‌آهن قم به دلیل قرار داشتن در مرکز شهر و نزدیکی به حرم مطهر حضرت معصومه (س)، از موقعیت ویژه‌ای برای جابه‌جایی مسافران و زائران برخوردار است.