معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه میبد بر شناسایی ظرفیت جوانان روستا‌ها و فراهم‌کردن زمینه تشکیل و فعالیت سمن‌های جوانان در روستا‌های این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان میبد با موضوع «مشارکت اجتماعی و سلامت جوانان» با حضور سعادت‌بخش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه میبد، معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، اعضای ستاد، بخشداران و دهیاران شهرستان برگزار شد.

سعادت‌بخش در این نشست، با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی جوانان، گفت: باید از ظرفیت جوانان در شناسایی و حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی استفاده شود.

وی با اشاره به طرح «هر روستا، یک سمن جوانان» افزود: با همکاری بخشداران، دهیاران، شورا‌های اسلامی روستا‌ها و اداره ورزش و جوانان، ظرفیت جوانان روستا‌ها باید شناسایی و زمینه شکل‌گیری و فعالیت سمن‌های جوانان در روستا‌های شهرستان فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه میبد تأکید کرد: استفاده از ظرفیت جوانان در فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت آنان و بهره‌گیری از ایده‌ها و توانمندی‌های نسل جوان در حل مسائل شهرستان باشد.