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مانور ساعت صفر با محوریت اداره گاز شهرستان جرقویه در ایستگاه شهر نیک آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرام آذرپی فرماندار جرقویه با اشاره به شرایط موجود در سطح کشور و لزوم حفظ و ارتقای آمادگیهای فردی و سازمانی برای مقابله با بحرانهای احتمالی گفت: در این مانور که با موضوع خرابکاری در ایستگاه فشار قوی گاز مرکز شهرستان برگزار شد، میزان آمادگی و زمان اعلام تا حضور نیروهای امدادی و خدمات رسان دستگاههای مربوطه بدون اطلاع قبلی ارزیابی شد.
این مانور با هدف ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان شهرستان برگزار شد.