به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرام آذرپی فرماندار جرقویه با اشاره به شرایط موجود در سطح کشور و لزوم حفظ و ارتقای آمادگی‌های فردی و سازمانی برای مقابله با بحران‌های احتمالی گفت: در این مانور که با موضوع خرابکاری در ایستگاه فشار قوی گاز مرکز شهرستان برگزار شد، میزان آمادگی و زمان اعلام تا حضور نیرو‌های امدادی و خدمات رسان دستگاه‌های مربوطه بدون اطلاع قبلی ارزیابی شد.

این مانور با هدف ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان شهرستان برگزار شد.