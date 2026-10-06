در روز‌های آغازین هفته آتی، دما به خصوص دمای کمینه به طور محسوسی در استان مرکزی کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها به دلیل عبور متناوب امواج کم ارتفاع لایه‌های میانی جو از نواحی شمالغرب و شمال کشور سبب ناپایداری‌هایی در این مناطق خواهد شد که استان مرکزی را نیز با شدت کمتر در بر خواهد گرفت.

در سه روز آینده وضعیت هوای استان قسمتی ابری تا ابری در برخی نقاط رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود؛ که با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها این ناپایداری‌ها طی ساعات بعدازظهر و اولیه شب امروز (سه شنبه) از شدت بیشتری برخوردار می‌باشد.

هر چند در مجموع بارش‌ها در استان موثر نیست، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد.

از اینرو روز گذشته هشدار سطح زرد شماره ۳۳ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در این خصوص صادر شده است.

تا روز پنجشنبه تغییرات خاصی نخواهیم داشت، اما طی روز‌های اولیه هفته آینده دمای هوا به خصوص دمای کمینه به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.