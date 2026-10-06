مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از تکمیل و بهره‌برداری ایستگاه گیرنده توپک خط پنجم سراسری گاز ترش در مدت ۲۸ روز خبر داد و این دستاورد را نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری به‌موقع و هماهنگی میان عوامل اجرایی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهنام میرزایی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: عملیات اجرایی ساخت ایستگاه گیرنده توپک خط پنجم سراسری گاز ترش از مرداد امسال آغاز شد و با توجه به اهمیت این خط در شبکه انتقال گاز و ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های آن، طرح با رویکرد تسریع عملیات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود اجرا شد.

وی افزود: تکمیل و بهره‌برداری از این طرح در ۲۸ روز، رکوردی قابل توجه در اجرای طرحهای مشابه است و نشان‌دهنده توانمندی صنعت گاز در اجرای هم‌زمان فعالیت‌های تخصصی، فنی و عملیاتی در شرایط فشرده و پیچیده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: ایجاد توازن میان سرعت، کیفیت، ایمنی و قابلیت اطمینان، یکی از اصول اساسی اجرای پروژه‌های صنعت گاز است و این طرح نیز با تمرکز بر تصمیم‌گیری به‌موقع، هماهنگی میان عوامل مختلف و مدیریت میدانی به نتیجه رسید.

میرزایی افزود: طراحی و ساخت قطعه‌های ویژه، الزامات خاص جوشکاری، کنترل‌های کیفی و فنی، آرایش ویژه شیرآلات، عملیات اتصال به خط (Tie-in) و اجرای الزامات ایزولاسیون و ایمنی، در بازه‌ای بسیار فشرده انجام شد و ایستگاه در موعد مقرر به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اهمیت پیگرانی خطوط انتقال گاز گفت: پیگرانی تنها یک عملیات فنی معمول نیست، بلکه برای تمیزکاری خط، پایش وضعیت داخلی، کنترل خوردگی و ارزیابی سلامت و ضخامت جداره لوله‌ها اهمیت دارد؛ از این رو ساخت و توسعه ایستگاه‌های دریافت توپک، زیرساختی برای افزایش قابلیت اطمینان، ارتقای ایمنی و تضمین پایداری انتقال گاز در شبکه سراسری محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی شبکه انتقال گاز برای ماه‌های سرد سال بیان کرد: با افزایش حجم تولید و انتقال گاز و افزایش بار عملیاتی خطوط در ماه‌های سرد، هر اقدامی که بتواند ریسک‌های عملیاتی را کاهش و قابلیت اطمینان شبکه را افزایش دهد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

میرزایی افزود: بهره‌برداری از این ایستگاه می‌تواند به مدیریت بهتر شرایط عملیاتی، پیشگیری از مشکلات احتمالی و حفظ پایداری جریان گاز در خط پنجم کمک کند.

وی در پایان گفت: اهمیت این پروژه فقط ثبت یک رکورد زمانی نیست، بلکه نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری به‌موقع، مدیریت میدانی، هماهنگی مجموعه‌های ذی‌ربط و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اجرایی می‌توان طرحهای راهبردی را در بازه‌های زمانی فشرده و بدون عدول از الزامات فنی و ایمنی به نتیجه رساند.