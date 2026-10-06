شرکت اپن‌ای‌آی (OpenAI) اعلام کرد، برای رعایت قوانین شفافیت در اتحادیه اروپا، متن‌ها و کد‌های تولید شده توسط چت‌جی‌پی‌تی و کدکس را با استفاده از یک واترمارک دیجیتال نامرئی علامت‌گذاری می‌کند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از انگجت، این فناوری جدید که «تکست‌گرین» (TextGrain) نام دارد، با تغییرات جزئی در الگوی انتخاب واژگان توسط مدل هوش مصنوعی ایجاد می‌شود. این واترمارک برای کاربر عادی یا خواننده متن قابل مشاهده نیست، اما سامانه‌های تشخیص تخصصی می‌توانند با بررسی این الگوها، تشخیص دهند که متن توسط هوش مصنوعی تولید شده است یا خیر.

شرکت اپن‌ای‌آی تأکید کرده است، این ابزار، حریم خصوصی کاربران، دستورات وارد شده یا محتوای مکالمات را ردیابی نمی‌کند و تنها بر روی خروجی‌های مدل متمرکز است. با این حال، این شرکت اذعان داشته است که تشخیص واترمارک در متن‌های بسیار کوتاه، پاسخ‌های ریاضی و متونی که توسط انسان به‌طور گسترده ویرایش شده‌اند، با دشواری بیشتری همراه است.

بر اساس اعلام این شرکت، اجرای این طرح در هفته‌های آینده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد و در ابتدا به‌صورت پیش‌فرض برای کاربران سراسر جهان فعال نمی‌شود. همچنین مشتریان رابط برنامه‌نویسی (API) اپن‌ای‌آی در سطح جهانی می‌توانند در صورت تمایل، این قابلیت را برای برخی از مدل‌ها به‌صورت اختیاری فعال کنند.