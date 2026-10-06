احمد پهلوانیان معاون صدا، در پی درگذشت محمود کربلایی احمد، از پیشکسوتان و چهره‌های باسابقه تهیه‌کنندگی رادیو، با صدور پیامی فقدان این هنرمند و پیشکسوت را به خانواده وی، جامعه هنری و رسانه‌ای کشور و خانواده بزرگ رادیو تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، پیام معاون صدا بدین شرح است:

درگذشت زنده‌یاد محمود کربلایی احمد، از پیشکسوتان و چهره‌های اثرگذار عرصه تهیه‌کنندگی رادیو، موجب تأثر و تأسف شد.

شادروان از نخستین تهیه‌کنندگان رادیو تهران پس از تأسیس این شبکه بود و طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، در تولید برنامه‌های ترکیبی و نمایشی و همچنین حوزه موسیقی، پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو، نقش مؤثری ایفا کرد.

تسلط و شناخت عمیق او نسبت به موسیقی کلاسیک و موسیقی بین‌الملل، نگاه حرفه‌ای و دانش گسترده‌اش در زمینه تهیه‌کنندگی از او چهره‌ای متمایز در رادیو ساخته بود.

زنده‌یاد کربلایی احمد افزون بر فعالیت مستمر در تولید برنامه‌های رادیویی، با انتقال تجربیات و دانش خود به نسل‌های بعد، در پرورش و تربیت جمعی از همکاران و تهیه‌کنندگان رادیو نیز نقش داشت و به همین دلیل نزد همکاران با عنوان «استاد احمدی» شناخته می‌شد.

بی‌تردید فقدان این هنرمند و پیشکسوت باسابقه، ضایعه‌ای برای خانواده بزرگ رادیو است.

ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، همکاران و جامعه هنری و رسانه‌ای کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

احمد پهلوانیان

معاون صدا