

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم مدال طلا را به دست بیاوریم، اما این مدال بیش از هر چیز متعلق به بازیکنان و هواداران است. حمایت زیادی از سوی مردم احساس کردم و باید از آنها تشکر کنم، چرا که همراهی با تیم ملی و ایستادن کنار آن همیشه کار آسانی نیست.

وی افزود: تا جایی که اخبار، شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون را دنبال کردم، متوجه شدم مردم برای تیم ملی دعا می‌کنند و خودشان را به این تیم نزدیک می‌دانند؛ بنابراین خوشحالم که این مدال را برای بازیکنان و هواداران به دست آوردیم، نه برای خودم. اکنون که حدود یک سال و چهار ماه از حضورم در ایران می‌گذرد، شرایط والیبال این کشور را بهتر می‌شناسم. رویای من همیشه حضور در بازی‌های المپیک بوده و می‌خواهم ایران را در لس‌آنجلس ببینم، اما نمی‌توانیم تمام زندگی خود را با رویاپردازی سپری کنیم. رویا زمانی معنا پیدا می‌کند که برای آن هدف و زمان مشخص داشته باشیم.

پیاتزا ادامه داد: به همین دلیل انتخاب کردم مربی ایران باشم، چون این تیم استعداد‌های فوق‌العاده‌ای دارد. مسیر پیشرفت را ادامه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم بازیکنانی را در اختیار داشته باشیم که بتوانند به رشد تیم کمک کنند. فصل گذشته مقابل تیم‌هایی مانند اوکراین، آمریکا و اسلوونی نتایج متفاوتی داشتیم و در ادامه نیز پیروزی‌های مهمی مقابل صربستان، آرژانتین و هلند به دست آوردیم. در هفته پایانی هم برابر چین و کوبا به پیروزی رسیدیم و بلغارستان را شکست دادیم.

سرمربی تیم ملی ایران افزود: وقتی به تهران برگشتیم، احساس می‌کردیم شبیه یک ستاره هستیم، اما واقعاً ستاره نبودیم. به بازیکنان گفتم باید بیشتر و بهتر کار کنیم. باید هماهنگی و زمان‌بندی در زمین را افزایش دهیم و توانایی خودمان برای درک شرایط مختلف مسابقه را ارتقا ببخشیم. چیزی که باید از ماه‌ها قبل آغاز می‌کردیم، فصل گذشته امکانش فراهم نشد. از رئیس فدراسیون خواستم اردویی مانند امسال در روسیه داشته باشیم، اما شرایط فراهم نشد و در نهایت به قطر رفتیم و یک بازی دوستانه مقابل تیمی نه‌چندان قدرتمند برگزار کردیم. اگر می‌خواهید پیشرفت کنید، باید مقابل تیم‌هایی بهتر از خودتان بازی کنید، نه تیم‌هایی که سطح پایین‌تری دارند.

سرمربی تیم ملی درباره مسابقات قهرمانی جهان نیز گفت: در مرحله یک‌چهارم نهایی یک بر صفر جلو بودیم، اما با یک توپ شرایط تغییر کرد. همان اتفاق باعث شد اعتمادبه‌نفس و باورمان را از دست بدهیم و دیگر احساس نکنیم رسیدن به نیمه‌نهایی امکان‌پذیر است. حالا باید روی ذهنیت بازیکنان کار کنم. باید بفهمیم چرا ممکن است با یک توپ همه چیز را از دست بدهیم و چگونه می‌توانیم در چنین لحظاتی تمرکز و اعتمادبه‌نفس خود را حفظ کنیم. من بازیکنان را تغییر می‌دهم، چون می‌خواهم شرایط تیم تغییر کند و بهتر شود. تیم‌های دیگر همیشه بازی‌های دوستانه زیادی برگزار می‌کنند، اما ما به دلیل شرایط موجود نتوانستیم چنین برنامه‌ای داشته باشیم. بازیکنان باید عادت‌های خود را تغییر دهند و باور کنند که می‌توانند بهتر شوند. باید به یکدیگر اعتماد کنیم و بهانه نیاوریم. خیلی بهتر است بگوییم «اشتباه کردم» تا اینکه برای هر اتفاقی دنبال بهانه باشیم.

سرمربی تیم ملی ایران با اشاره به مسابقات لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ گفت: در دیدار مقابل بلژیک، بازیکنان تصور می‌کردند حریف ضعیف است و می‌توانند به‌راحتی پیروز شوند. این نگاه روی عملکرد آنها تأثیر گذاشت، هرچند در نهایت سه بر دو به پیروزی رسیدیم. مقابل یکی از قدرتمندترین تیم‌های جهان بازی کردیم و از نظر فنی فاصله زیادی نداشتیم، اما از نظر ذهنی فاصله بسیار زیادی وجود داشت. همین موضوع نشان می‌دهد مسئله فقط توانایی فنی نیست و باید روی ذهنیت تیم نیز کار کنیم.

پیاتزا درباره شکست ایران در فینال قهرمانی آسیا مقابل ژاپن خاطرنشان کرد: در تمام ست‌ها بسیار نزدیک بودیم و حتی در مقاطعی از حریف پیش افتادیم، اما ژاپن در لحظات حساس توانست یک امتیاز بیشتر از ما بگیرد. این تفاوت به تجربه، تعهد و البته استعداد بازیکنان آنها مربوط می‌شود. در پایان مسابقه و زمانی که به امتیاز نیاز داشتند، ژاپنی‌ها عملکرد بهتری در توپ‌های حساس داشتند. ما ۲۴ بر ۲۳ جلو بودیم، اما آنها با یک پوشش فوق‌العاده و سپس گرفتن امتیاز بعدی ورق را برگرداندند. اینجا دیگر نمی‌توانیم بهانه بیاوریم. فشار زیادی روی تیم وجود داشت و بازیکنان باید پیروز می‌شدند. صحبت‌هایی مطرح بود که در صورت شکست، مربی تغییر خواهد کرد. من همچنان اینجا هستم و مانند گذشته کارم را انجام می‌دهم.

پیاتزا تصریح کرد: شاید کسی من را دوست نداشته باشد، اما این مسئله اهمیتی ندارد. تلاش می‌کنم والیبال را برای بازیکنان ترجمه کنم تا آنها بتوانند شرایط مختلفی را که ممکن است در جریان مسابقه اتفاق بیفتد، بهتر درک کنند. اکنون فصل دوم حضورم در ایران به پایان رسیده و باید درباره آینده تصمیم بگیریم. احساس می‌کنم همچنان همان مسیر گذشته را طی می‌کنیم و در ۲۰ سال اخیر اتفاقی نیفتاده است. باید از ایتالیا و لهستان مثال بگیریم. نسل طلایی والیبال ایران قدرت این رشته را به جهان نشان داد، اما مسیر دیگری نیز وجود دارد و آن، پیشرفت در داخل زمین است. باید بتوانیم هر روز بهتر بازی کنیم. برای من مهم است که تمرین را شبیه مسابقه انجام دهیم، اما در حال حاضر هنوز به این سطح نرسیده‌ایم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در تشریح مسیر صعود به المپیک لس‌آنجلس گفت: سه مسیر پیش روی ما قرار دارد. نخستین مسیر مسابقات قهرمانی آسیا بود که در آن به مقام دوم رسیدیم. فاصله با قهرمانی زیاد نبود، اما نتیجه برای رسیدن به هدف کافی نبود. مسیر دوم مسابقات قهرمانی جهان است که باید در جمع سه تیم برتر قرار بگیریم. این کار غیرممکن نیست. مسیر سوم نیز رده‌بندی جهانی است و باید با عملکردی فوق‌العاده در لیگ ملت‌ها و مسابقات قهرمانی جهان، جایگاه خود را در رنکینگ ارتقا دهیم. آسان است؟ قطعاً نه. اما باید تلاش کنیم و کار کنیم. همه باید کار کنند و اهداف و برنامه‌های مشخصی داشته باشیم.