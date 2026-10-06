نخستین خانه خلاق صنایع دستی عشایری و روستایی در شهرستان گرمی افتتاح شد؛ اقدامی که نویدبخش رونق اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان بومی و توسعه پایدار مناطق عشایری و روستایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد افشار، معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل، گفت: اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در حوزه صنایع‌دستی، در کنار اقداماتی مانند توسعه آموزش، برگزاری نمایشگاه‌های ملی و استانی و پرداخت تسهیلات حمایتی، در 6 ماه اول سال 1405 سه دستاورد مهم برای نخستین بار داشته است.

وی در توضیح این اقدامات گفت: نخستین رویداد ملی صنایع خلاق، یکی از این اقدامات بود که با همکاری استانداری اردبیل، پارک علم و فناوری و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد؛ رویدادی که می‌تواند نقطه عطفی در پیوند صنایع دستی با فناوری، نوآوری و اقتصاد خلاق باشد.

افشار تأکید کرد: همچنین نخستین خانه خلاق صنایع دستی عشایری و روستایی در شهرستان گرمی افتتاح شد؛ اقدامی که نویدبخش رونق اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان بومی و توسعه پایدار مناطق عشایری و روستایی است.

معاون صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت در استان اردبیل ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری اردبیل، اداره کل آموزش‌وپرورش و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نخستین هنرستان تخصصی صنایع دستی ایجاد شد.

افشار تصریح کرد: هنرستان جوار صنعت صنایع‌دستی، مجوز آموزش در 3 رشته آموزشی سفال و سرامیک، هنرهای فلزی، گردشگری و مهمان‌نوازی را دریافت کرده و با هدف تربیت نیروی متخصص و آینده‌ساز برای حوزه راهبردی صنایع دستی و گردشگری فعالیت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این دستاوردها در حالی محقق شده که صنایع دستی استان اردبیل با پیشینه‌ای غنی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی این حوزه در کشور را داراست.